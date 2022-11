Le bollette sono la vera emergenza degli italiani ma dall’INPS arrivano addirittura €600 contro la durissima stangata della luce del gas. Quando il governo di Giorgia Meloni si è insediato ha fatto subito capire che il principale compito di questo esecutivo era dare una mano immediata alle famiglie proprio sul fronte delle bollette. Da quando c’è la guerra in Ucraina le bollette di luce e gas sono aumentate tremendamente. Solo nei mesi di ottobre di novembre l’aumento è del 60%.

Aumenti tremendi sulle bollette ma ora ci sono i nuovi bonus

Con bollette così care le famiglie e le imprese non ce la stanno facendo a pagare e quindi i bonus arrivano a trasformarsi completamente.

Prima di vedere bonus di €600 dell’INPS proprio sulla bolletta di luce e gas, vediamo le novità previste dal governo. Attualmente contro la stangata delle bollette di luce e gas c’è soltanto il bonus sociale del governo Draghi. Il bonus sociale del governo Draghi offre uno sconto sulla bolletta di luce e gas ma soltanto alle famiglie che abbiano un ISEE entro i 12.000€. Lo sconto del bonus sociale lo possono richiedere anche i beneficiari di reddito e pensione di cittadinanza ma lo possono richiedere anche coloro i quali siano legati a macchine salvavita energivore.

Come funzionano i bonus nuovi

Lo sconto sulle bollette di luce e gas lo possono richiedere anche tutte quelle famiglie con un isee di ventimila euro e quattro figli a carico. Ma Giorgia Meloni vuole modificare completamente questo bonus. Lo scopo è quello di aumentare la platea dei beneficiari è proprio per questo l’ISEE sarà aumentato a 15 mila euro oppure sarà legato al reddito e non più al controverso indicatore ISEE. Ma 600€ sono anche a disposizione di tutti i lavoratori privati. Infatti il datore di lavoro che deciderà di erogare il bonus da €600 per le bollette non solo non dovrà spendere un centesimo di più rispetto a quello che arriva direttamente in busta paga del dipendente ma il bonus stesso non sarà considerato come reddito al dipendente e quindi dipendente non dovrà pagarci le tasse.

Fino a 600 euro ed aiuti extra

Quindi il bonus da €600 in busta paga rappresenta sicuramente un bonus importante ma logicamente è sempre rimesso alla valutazione del datore di lavoro. Ma oggi si parla molto anche di un bonus una tantum da 150 euro erogato a dicembre contro le bollette.

fonte radio7.it