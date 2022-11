Tre persone sono rimaste ferite per una frana a Sorrento: si tratta di due agenti della municipale e un tecnico comunale colpiti dai detriti. Non sono in pericolo di vita. Sul posto, in via Nastro Azzurro, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento. Intanto “I tragici fatti di Ischia e il loro tributo di vittime, con gli episodi di dissesto idrogeologico avvenuti in queste ore sul nostro territorio, impongono un momento di silenzio e di riflessione che non può, evidentemente, conciliarsi con un clima di gioia e di festa come l’accensione delle luminarie natalizie”.

“L’evento, previsto per questa sera, è quindi rinviato a lunedì 28 novembre, alle ore 17, con il previsto appuntamento sotto l’albero di Natale in piazza Tasso, con i nostri bambini”. A dichiararlo il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, nell’annunciare la sospensione della cerimonia di accensione delle luci per le ricorrenz4e natalizie in programma per questa sera alle ore 18.