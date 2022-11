Armi e droga. Sequestrata una pistola a salve modificata per sparare e uccidere. A intervenire i carabinieri della stazione di Varcaturo che hanno arrestato due persone per detenzione di arma clandestina e droga. Durante una perquisizione nella loro abitazione di Castel Volturno, i militari hanno rinvenuto 44 grammi di cocaina, 292 di hashish e 4 di marijuana. Con la droga, anche un bilancino elettronico per pesare con precisione le dosi da smerciare. E ancora una pistola a salve Bruni modificata per sparare colpi calibro 6.35, completa di serbatoio e due proiettili. In casa anche 4580 euro in contante ritenuto provento illecito.

Un uomo di 33 anni è invece stato gambizzato in tarda mattinata a Napoli. Il ferimento è avvenuto nel rione Traiano. L’uomo, trasportato in ospedale, ha ferite da colpi di arma da fuoco alle gambe, ma non sarebbe in grave condizioni. Al momento non si conoscono i motivi del ferimento.