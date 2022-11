Terza denuncia con multa in sette giorni per il titolare di una discoteca priva di autorizzazioni in via Garibaldi, a Pollena Trocchia (Napoli). I carabinieri della tenenza di Cercola, anche la scorsa notte, sono intervenuti per sanzionare il locale constatando che circa 500 persone stavano partecipando a un evento organizzato senza autorizzazioni. Il titolare è stato denunciato per la terza volta per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Avviato l’iter procedurale per la chiusura immediata del locale e per la diffida ad ottemperare alle prescrizioni della commissione di vigilanza.

La prima durante la notte di Halloween con all’interno del locale circa mille persone quando era possibile contenerne meno della metà. Poi gli altri controlli sono arrivati nei giorni successivi, con più o meno lo stesso scenario di affollamento.