Di Maio in corsa per incarico Ue nel Golfo Persico

L’ultimo post su Twitter ha ancora il sapore istituzionale : è un messaggio di condoglianze per la morte di Giuseppe Bono, ex amministratore delegato di Fincantieri. È l’ultimo post, è vero, dopo molto tempo che non ne scriveva. Ed è il primo della nuova vita di Di Maio dopo il suo insuccesso elettorale. Cosa farà Di Maio? Potrebbe ricoprire un ruolo di grande prestigio. L’ex ministro degli Esteri sarebbe in corsa per diventare l’inviato speciale Ue per la regione del Golfo Persico.

Di Maio non è entrato in Parlamento, il suo partito (Impegno Civico) costituito dopo la scissione dal Movimento 5 stelle e inserito nella coalizione di centrosinistra non ha raggiunto l’1% alle elezioni politiche del 25 settembre. Il giorno dopo lo spoglio elettorale, e la cocente delusione, Di Maio ha cancellato diversi profili social ed è letteralmente scomparso. In realtà ha lavorato nelle retrovie dei palchi calcati negli ultimi mesi.

Di Maio è in lizza per diventare l’inviato speciale dell’Unione Europea per il gas. Oltre a lui aspirano a questo ruolo Dimitris Avramopoulos (ex commissario europeo), Markos Kiprianos (ex ministro degli Esteri di Cipro) e un ex ministro degli esteri slovacco.