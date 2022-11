CiccioGamer, nome d’arte di Mirko Alessandrini (classe ’89), e noto anche come CiccioGamer89 o semplicemente Ciccio, è lo youtuber romano, sedicesimo per numero di iscritti in Italia, che negli ultimi 5 anni aveva «dimenticato» di dichiarare al Fisco oltre 1milione di euro di compensi. I finanzieri lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica per omessa dichiarazione dei redditi e dell’Iva. Le Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno fatto accertamenti sulla posizione fiscale sia dell’uomo – tra i più affermati in Italia, per numero di follower, soprattutto tra gli adolescenti, con 3,5milioni di iscritti al suo canale – che della società al lui riconducibile, appurando l’omessa presentazione della dichiarazione annuale per le imposte dirette e dell’Iva.

È tra i piu’ seguiti dai giovanissimi per i suoi video di gameplay, ma ha anche una lunga serie di video di cucina e video dedicati al suo percorso di dimagrimento. Un successo che i numeri confermano. Dopo aver aperto un primo canale di gaming poi chiuso da YouTube dove aveva raggiunto i 1000 iscritti, Mirko riprova nel luglio 2012 con il canale CiccioGamer89. Il successo non tarda ad arrivare, raggiungendo nel 2015 il milione di iscritti. I due “marchi di fabbrica” del suo canale sono sicuramente il Paguro che fa sia da logo che da mascotte del canale e il caratteristico saluto di Mirko all’inizio di ogni video, ovvero “Hakuna Matata, ragazzi!” (in swahili “Senza pensieri”). Nel 2017 è nominato tra i primi 3 nella categoria Gameplay degli Web Star Awards.