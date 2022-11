Dazn, come mettere in pausa l’abbonamento e non pagare durante la sosta per i mondiali

Abbonamento Dazn messo in pausa fino alla ripresa del campionato di serie A. Sospendere temporanemente il pagamento della piattaforma streaming è quello che molti utenti si apprestano a fare. Il campionato di calcio italiano resterà fermo fino alla ripresa prevista per il 4 gennaio, mentre i mondiali in Qatar verranno trasmessi in esclusiva Rai. Per questa ragione molti abbonati ritengono inutile pagare un mese “a vuoto”, soprattuto in questo periodo in cui gli italiani cercano di risparmiare dove possono. Ecco dunque cosa fare per mettere in pausa l’abbonamento.

5 passaggi da fare

Bisogna prima di tutto specificare che non tutti potranno usufruire di tale opzione, poichè dipende dalla modalità di pagamento con cui si è sottoscritto l’abbonamento. Potranno attivare la modalità “pausa” solo chi ha acquistato l’abbonamento online sul sito di Dazn oppure chi ha attivato l’abbonamento pagando con carta di credito, PayPal o Google Pay Sono esclusi: gli utenti che hanno sottoscritto abbonamenti attraverso la stipula di contratti, tramite offerte, con partner commerciale di Dazn (es. Tim) e coloro che hanno utilizzato come metodo di pagamento carte o codici prepagati Dazn.

Ecco le istruzioni da seguire per mettere in pausa l’abbonamento:

1) effettuare il login da sito web, PC o tablet

2) accedere alla sezione “il mio account” attraverso l’icona in alto a destra dello schermo

3) cliccare sulla funzione “Abbonamento” da cui è possibile cambiare il metodo di pagamento

4) selezionare la dicitura “voglio mettere in pausa”

5) step finale: si aprirà una pagina dove è possibile scegliere per quanto tempo sospendere l’abbonamento (da 1 a 4 mesi), oppure per chi volesse sarà possibile inserire una data precisa fino alla quale mettere in pausa i pagamenti.

Al termine del periodo di pausa i pagamenti verranno riattivati automaticamente.