«Nella giunta di ieri abbiamo deciso di avviare un secondo concorso per la Regione Campania» lo ha annunciato oggi il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta settimanale sui social. Saranno 10mila posti a tempo indeterminato quelli previsti per i giovani della Campania: «è lo sforzo più grande fatto per il mezzogiorno d’Italia da tutte le istituzioni nazionali e non» afferma De Luca. «Da gennaio 2023 inizieremo con le procedure concorsuali: contiamo di concludere nell’arco di 9-12 mesi» ha affermato il presidente. Il concorso sarà composto di una sola prova scritta. I giovani che supereranno la prova affronteranno un periodo di tre mesi di formazione seguita, infine, da una prova orale: per coloro che passeranno anche la prova orale è prevista l’assunzione a tempo indeterminato in migliaia di comuni della regione.

«Sollecito i comuni a comunicare le esigenze di pianta organica: faremo comunque un censimento dei comuni della campania e degli altri enti della Campania, per vedere le esigenze di coloro che si impegnano a dare un impiego stabile ai vincitori del concorso».