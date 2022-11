I finanzieri del Gico di Napoli avrebbero disvelato l’operatività di un sodalizio criminale, con base in provincia di Napoli, dedito all’importazione dalla Colombia e da Panama di ingenti partite di cocaina «sintetizzata» in merce di copertura, fertilizzante organico e caffè macinato. Eseguita un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della procura della Repubblica di Napoli – direzione distrettuale antimafia, a carico di nove persone (otto delle quali sottoposte a custodia cautelare in carcere e una all’obbligo di dimora nel comune di residenza nonché di presentazione alla polizia giudiziaria).

Sono gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti nonché di importazione e detenzione di ingenti quantitativi di droga. In questo caso mescolati tra il caffè.