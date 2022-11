Sorpresa a bordo della sua auto con 55 grammi di cocaina. Una donna di 41 anni del Vallo Lauro, moglie di un noto pregiudicato della zona, è stata arrestata a Monteforte Irpino dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino, coordinati dal vicequestore Gianluca Aurilia. La donna aveva nascosta la droga all’interno di un peluche. Nel corso della perquisizione all’interno del veicolo, i poliziotti sono stati incuriositi da quel peluche. Così hanno scoperto e sequestrato la sostanza stupefacente. Le indagini della Squadra Mobile vanno avanti. L’arresto è scattato nell’ambito di un’attività mirata.

Secondo quanto si apprende fermata e tratta in arresto e posta ai domiciliari Angela Sepe. La donna, 41 anni, è la moglie di Angelo Vitale, pregiudicato di Pago Vallo Lauro, detenuto in carcere dopo la condanna a oltre 5 anni di reclusione, presa per il tentato omicidio di Vincenzo Grasso avvenuto nel 2018. Proprio la donna in questione sarebbe il motivo dell’agguato. La vicenda è ricordata anche nella recente ordinanza degli arresti del clan Sangermano: Grasso, uomo ritenuto dagli inquirenti vicino al sodalizio criminale di San Paolo Bel Sito. A riportarlo è itvonline.