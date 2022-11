La ex statale 162 Racc sarà chiusa al transito – in un tratto compreso tra l’uscita di Cercola e la rotatoria di Pollena Trocchia – per alcuni giorni per consentire l’effettuazione degli interventi di sostituzione delle barriere di sicurezza bordo laterale.

In particolare, le modalità di chiusura – in base ai sensi di marcia – saranno le seguenti:

– dalle ore 07:00 alle ore 17:00 dei giorni 10, 11, 14, 15 e 16 novembre 2022 nel tratto compreso tra l’uscita di Cercola su corso Riccardi e la rotatoria di Pollena Trocchia, in direzione Massa di Somma;

– dalle ore 07:00 alle ore 17:00 dei giorni 28, 29 e 30 Novembre 2022 e 01 Dicembre 2022 nel tratto compreso tra la rotatoria di Pollena Trocchia e l’uscita di Cercola corso Riccardi, in direzione Casoria.

I lavori rientrano nel programma di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle arterie stradali ricadenti nel gruppo Assi a scorrimento veloce SS.PP. 500 (A-B) ed ex SS 162 DIR e RACC messo in campo – insieme ad altri che riguardano l’intera rete stradale di competenza – dalla Città Metropolitana di Napoli.