Per la prima volta nella sua storia Antonino Cannavacciuolo, lo chef sette stelle Michelin, uno dei volti più amati dal grande pubblico, ha aperto due punti vendita, rispettivamente a Roma e Napoli, scegliendo gli spazi della stazione Termini e quelli della stazione di Napoli Centrale.Queste aperture segnano anche l‘esordio assoluto del celebre Chef Antonino Cannavacciuolo nel travel retail. Il pop up store di Roma Termini di circa 40 mq, si trova nella galleria centrale appena riqualificata, in una delle aree a più forte transito e visibilità della stazione più grande d’Italia.Nel punto vendita, caratterizzato da scintillanti e attraenti vetrine, il meglio della produzione “dolce” dello Chef.

In primo piano, ovviamente, i prodotti legati al Natale, come il panettone, classico, al limoncello, gianduia pistacchio, pere e cioccolato. In vendita anche un dolce di Natale dedicato ai vegani e le golose creme spalmabili. Non mancano la famosa torta caprese, le praline, e le dragées, insomma tutte le specialità dolci firmate Cannavacciuolo saranno finalmente a disposizione per i cittadini romani e per tutti i viaggiatori.

Nella stazione di Napoli Centrale l’onore di ospitare lo store dello Chef Antonino Cannavacciuolo spetta alla Food Hall, l’area di stazione dedicata al ristoro e vetrina delle eccellenze gastronomiche del nostro Paese. Anche a Napoli il punto vendita è dedicato alle specialità natalizie ma non mancano le altre prelibatezze dello Chef in cui indulgere senza esitazione. Spazio e gusto anche per gli amanti del babà che potranno trovare nei due punti vendita anche questa straordinaria prelibatezza, uno dei fiori all’occhiello della produzione dello Chef. Per un dono dedicato ai più piccoli anche Tony Bear, un simpatico orsacchiotto vestito come il celebre Chef. I due pop up saranno aperti tutti i giorni dalle 8 alle 21 fino ai primi giorni di febbraio prossimo.