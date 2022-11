Casa in fiamme a causa della stufa, anziano salvato in extremis

Paura in serata a Pago Vallo Lauro all’interno di un appartamento. Una stufa ha preso fuoco, causando l’incendio della casa. All’interno dell’abitazione si trovava solo un anziano che è stato messo in salvo dagli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro, non appena ricevuto l’allarme. I poliziotti sono entrati nell’appartamento e hanno portato via l’anziano. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza lo stabile. La palazzina, in via precauzionale, è stata fatta evacuare. Poi sono tutti rientrati regolarmente nelle proprie case. Nessuno è rimasto ferito.

