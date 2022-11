Novembre è ormai iniziato e, come ogni mese, l‘INPS rende noto il calendario di pagamenti relativo al mese corrente. Dall’erogazione delle pensioni, del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza, passando per l’Assegno Unico e Naspi, a novembre sarà ricaricata anche la Carta Acquisti.

La Carta Acquisti è introdotta nel 2008, con apposito Decreto Legge, per dare un aiuto alle persone meno abbienti a seguito dell‘aumento dei prezzi dei generi alimentari e bollette che il governo dovette fronteggiare proprio in quell’anno. Vediamo quando sarà ricaricata la carta a novembre.

Carta acquisti: ecco quando sarà ricaricata a novembre

Ogni Carta Acquisti è ricaricata con 80 euro ogni due mesi e possono richiederla coloro che hanno compiuto 65 anni o chi ha figli con una età inferiore a 3 anni e vivono una situazione economica disagiata. La carta può essere utilizzata per fare acquisti nei negozi di alimentari, farmacie e per pagare le bollette.

La carta può essere usata per tutti i pagamenti che sono abilitati al circuito Mastercard e funziona proprio come una normale carta di pagamento elettronica. Gli interessati possono richiedere la carta negli uffici postali abilitati presentando l’apposito modo e la documentazione necessaria.

Come detto, la carta sarà ricaricata di 80 euro ogni due mesi per cui a novembre sarà ricaricata per l’ultima volta nel 2022 e quindi andrà proprio a coprire i mesi di novembre e di dicembre. Ma quando sarà caricata di preciso la carta nel mese di novembre appena iniziato?

Al momento l‘INPS non ha fornito una vera e propria data precisa ma, guardando nei mesi precedenti, le ricariche sono effettuate tutte ad inizio mese. Per quanto riguarda luglio la ricarica è stata accreditata giorno 5, per il mese di settembre l’accredito è stato fatto il giorno 6. Con ogni probabilità, dunque, la ricarica di novembre dovrebbe essere accreditata nel corso della prima settimana del mese.