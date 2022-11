Un camion si è ribaltato e ha schiacciato un’ambulanza della Croce Rossa e un’automobile che viaggiano nella corsia a fianco lungo lo svicolo di collegamento tra il casello di Ancona Nord e la SS76, nel territorio di Falconara Marittima. Due persone sono morte e tre sono ferite (una sarebbe gravissima), mentre il conducente del mezzo pesante è illeso ma in stato di choc. Lo svincolo è chiuso al traffico. Sul luogo i vigili del fuoco, che stanno lavorando per liberare le persone incastrate, la polizia stradale e il 118. Una sarebbe persona finita portata all’ospedale di Torrette in condizioni gravi. Il tratto interessato è al momento chiuso in direzione di Roma.

Per l’autista del mezzo di soccorso (28 anni) e per il paziente che ero stato dimesso dall’ospedale di Ancona e che avrebbe dovuto raggiungere un altro ospedale dove essere ricoverato, non c’era già purtroppo nulla da fare.