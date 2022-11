Il governo meloni è immediatamente entrato nel pieno delle sue funzioni e ha subito stabilito che la grande priorità era la forte difficoltà delle famiglie. In effetti le famiglie italiane sono in grandissima difficoltà dal punto di vista economico perché non solo le bollette sono sempre più alte ma anche perchè l’inflazione ormai è arrivata al 12%. Ecco perché arrivano i forti aumenti in busta paga e anche il nuovo bonus sulla bolletta. Cerchiamo di capire come sta intervenendo il governo Meloni per aiutare le famiglie.

Bonus bolletta e forti aumenti stipendio

Dall’inizio di questo 2022 i costi dell’energia e del gas sono aumentati in modo spropositato. Proprio la guerra in Ucraina a fare impennare il costo delle bollette ma purtroppo la forte inflazione c’è su tutte le spese degli italiani e quindi anche fare la spesa al supermercato e pagare la rata del mutuo diventano cose veramente troppo difficili. Il governo Meloni interviene sulle bollette e anche sugli stipendi con forza proprio per sostenere le famiglie più in difficoltà. Innanzitutto il bonus sulle bollette viene potenziato. Infatti il bonus sulle bollette fino ad oggi poteva essere percepito soltanto delle famiglie con un ISEE entro i 12.000€ oppure entro i €20.000 se si avevano quattro figli a carico.

Tanti soldi in più già a dicembre

Ma è intenzione del governo quella di ampliare la platea del bonus sulle bollette e di portarlo anche alle famiglie fino a €15.000. Tra l’altro dall’anno prossimo l’ISEE sarà calcolato in modo più vantaggioso per le famiglie e quindi tra l’aumento della soglia ISEE e il nuovo ISEE più vantaggioso, tantissime famiglie in più potranno percepirlo. Ma arriva anche il forte aumento in busta paga e quindi per tanti Italiani oltre al bonus sulle bollette ci saranno anche più soldi già nella busta paga di dicembre. Infatti la busta paga più ricca arriva proprio per gli insegnanti. Per gli insegnanti arrivano 2.000 euro di arretrati più gli aumenti dello stipendio ma arrivano anche la tredicesima ed eventuali bonus.

Aumenti in busta paga per tantissime categorie: elenco sindacati

Quindi lo stipendio di dicembre degli insegnanti arriva ad essere ricco come non mai perché sommando la tredicesima, gli arretrati di €2000, gli aumenti, eccetera, si arriva a cifre veramente fortissime. Ma in questo periodo i sindacati annunciano tanti aumenti in busta paga. Infatti sono in via di definizione a livello nazionale tanti contratti collettivi di lavoro per tante categorie. Dunque per tante categorie di lavoratori nei prossimi mesi potranno arrivare, così come per gli insegnanti, aumenti ed arretrati. Proprio perchè tanti contratti nazionali sono già scaduti.

fonte ilovetrading.it