Un uomo di 67 anni e’ indagato per le minacce rivolte a un consigliere regionale della Campania che nei giorni scorsi aveva ricevuto una busta con un proiettile. I carabinieri hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla procura di Nola nei confronti di un residente a Castello di Cisterna, che deve rispondere di minaccia grave. Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Nola, hanno consentito, in sintesi, di accertare che il 25 ottobre scorso l’uomo ha spedito una busta gialla contenente una cartuccia calibro 9 successivamente recapitata presso l’abitazione di Carmela Rescigno (Lega). Sono tuttora in corso approfondimenti finalizzati a chiarire compiutamente la vicenda e comprendere le motivazioni del gesto.

Appena ieri Carmela Rescigno ha ricevuto l’elezione come presidente della commissione Anticamorra in consiglio regionale, un compito molto delicato su un territorio complicato e che ha bisogno di tantissimo lavoro.