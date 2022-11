A Boscoreale verso le 3.30 i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti a via Cangiani 64 per un incendio nel concessionario Ametrano Cars. Per cause ancora in corso di accertamento le fiamme distruggevano 4 mezzi tra auto e furgoni. Incendio domato dai vigili del fuoco, indagini in corso da parte dei carabinieri per accertare le cause. In zona non è assolutamente la prima volte per le rivendite di auto, spesso prese di mira dai roghi. Saranno comunque le forze dell’ordine che accerteranno le cause scatenanti dell’incendio.

Secondo quanto si apprende, inoltre, ci sarebbe un video in cui si notano delle persone davanti alla rivendita. Potrebbero essere loro ad avere innescato l’incendio che ha danneggiato pesantemente diversi veicoli sul posto.