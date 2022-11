Arriva un bonus particolarissimo perché eroga tra i €150 i €400 per le bollette e spesa si tratta di soldi aggiuntivi rispetto a quelli del bonus sociale. Ma la domanda va presentata entro il 9 dicembre e quindi è importante capire come sfruttare al massimo questo bonus. Siete proprio voi nelle vostre email che ci raccontate come le bollette siano state una stangata tremenda. Purtroppo con un’inflazione al 12%, non sono soltanto le bollette ad aumentare continuamente ma è anche il mutuo o la spesa del supermercato a diventare sempre più care.

Quindi tutto aumenta di prezzo e le famiglie non ce la fanno ad andare avanti. Anche se si dice sempre che la colpa degli aumenti del prezzo di luce e gas sia dovuta alla chiusura dei rubinetti da parte di Putin e di Gazprom è vero anche che gli speculatori stanno facendo dei movimenti economici molto sporchi per tenere altissimi i prezzi energetici.

Famiglie sempre più in difficoltà e arriva il doppio bonus

Sicuramente la brutale invasione dell’Ucraina da parte del leader russo ha determinato una forte impennata dei prezzi di luce e gas ma sono anche gli speculatori a tenerli altissimi. Proprio per questo arriva sia un potenziamento del bonus sociale sulle bollette che anche un nuovo bonus dai 150 ai 400 euro che si può sommare a quello sociale. Innanzitutto per quello che riguarda il bonus sociale sulle bollette proprio Giorgia Meloni decide di potenziarlo.

Infatti se fino ad oggi il bonus sociale sulle bollette poteva essere percepito soltanto dalle famiglie fino ai 12.000€ con la novità del governo Meloni il bonus può essere percepito anche dalle famiglie entro i €15.000. Restano sempre inclusi tra i beneficiari del bonus sociale, le famiglie con quattro figli a carico e un ISEE entro i €20.000 e i beneficiari di reddito e pensione di cittadinanza.

Ecco il bonus spesa e quello aggiuntivo sulle bollette

Ma adesso arriva anche il bonus che oscilla tra 150 euro e €400 e si può sommare a quello sociale. Per richiedere questo bonus c’è bisogno che l’ISEE sia entro i ventimila euro e che nel nucleo familiare ci siano anziani con disabilità certificata dalla legge 104 oppure minori. Quindi sia che ci siano gli anziani che anche che ci siano i disabili coperti dalla legge 104 ma anche se si sono i minori e se l’ISEE entro i €20.000 si potranno avere dei soldi per pagare le bollette elettriche idriche del gas e persino del pellet.

Questi bonus sociali sono erogati proprio dal Comune di Castiglione della pescaia. Si tratta di bonus bolletta e di bonus spesa erogati insieme proprio per dare una mano più concreta alle famiglie in difficoltà. In particolare i bonus spesa andranno da 150 euro a 400 euro mentre invece il bonus per le utenze andranno da €300 a €600. Infatti in questo periodo i bonus più utili sia per la spesa che per le utenze sono messi in campo proprio dai comuni. Il governo Meloni ha stabilito di tagliare fortemente sul fronte dei bonus e di conseguenza oggi gli italiani guardano alle amministrazioni locali.

