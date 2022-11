Arrivano le istruzioni INPS per la corretta applicazione del bonus contributi alla tredicesima 2022: l’esonero contributivo nella misura potenziata del 2 per cento è retroattivo se il pagamento avviene a partire da luglio 2022.

Con il messaggio numero 4009 del 7 novembre 2022, l’Istituto fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Aiuti bis e indicazioni ai datori di lavoro per la compilazione dei flussi Uniemens.

Il documento integra quanto già illustrato con il messaggio numero 3499 del 26 settembre scorso.

L’applicazione del bonus contributi alla tredicesima 2022: le istruzioni INPS per i datori di lavoro

Il Decreto Aiuti bis ha ampliato la portata del bonus contributi previsto dalla Legge di Bilancio dello scorso anno.

In particolare l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021 per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 cresce di 1,2 punti percentuali arrivando al 2 per cento. Destinatari e destinatarie sono coloro che hanno una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, fino a 2.692 euro.

Con il messaggio numero 4009 del 7 novembre 2022, l’INPS chiarisce che il bonus contributi si applica alla tredicesima nella sua misura più ampia anche per i mesi di competenza da gennaio a giugno 2022 a patto che le somme vengano pagate a partire da luglio 2022.

La mensilità aggiuntiva viene pagata solitamente nell’ultima parte dell’anno, a ridosso del Natale e comunque entro il 25 dicembre.

Ma diversamente da quanto accade per i dipendenti pubblici che la ricevono entro la prima metà di dicembre, la norma e i contratti collettivi non fissano una data precisa per l’erogazione delle somme ai lavoratori e alle lavoratrici del settore privato.

In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, inoltre, c’è la possibilità per il datore di lavoro di corrisponderla mensilmente.

Bonus contributi e tredicesima 2022, come compilare il flusso Uniemens: le istruzioni INPS

Nel messaggio numero 4009 del 7 novembre 2022 l’INPS passa a rassegna diverse ipotesi e fornisce le istruzioni da seguire per compilare il flusso Uniemens e applicare il bonus contributi correttamente.

Nel testo, inoltre, si legge:

I datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell’esonero come da disposizioni di cui all’articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022, esponendo sul codice “L024” il conguaglio dell’esonero in esame pari al 2 per cento in alternativa al’’0,8 per cento, onde permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”.

Infine l’Istituto chiarisce che è possibile utilizzare il codice causale “L025 – Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità” anche sulle mensilità di ottobre 2022 e novembre 2022.

Tutti i dettagli da seguire anche per i dipendenti pubblici sono contenuti nel testo integrale del messaggio INPS numero 4009 del 7 novembre 2022.

fonte informazionefiscale.it