Bonus 550 euro, la domanda scade il 30 novembre

Bonus 550 euro, la domanda va presentata entro la scadenza del 30 novembre 2022. Possono inviare la richiesta tutti i lavoratori con contratto part time ciclico verticale. Per poter ricevere l’indennità una tantum prevista dal Decreto Aiuti è necessario essere in possesso di specifici requisiti. La domanda si presenta esclusivamente in modalità telematica utilizzando i servizi messi a disposizione dall’INPS.

L’accesso al servizio è consentito solo con credenziali SPID, CIE o CNS.

Bonus 550 euro part time: scadenza per la domanda il 30 novembre 2022

I lavoratori con contratto part time verticale ciclico possono fare domanda per il bonus 550 euro entro la scadenza del 30 novembre 2022.

Si tratta dell’indennità una tantum che non concorre alla formazione di reddito prevista dal Decreto Aiuti.

Possono fare domanda tutti i lavoratori con questa tipologia contrattuale che nel 2021 hanno svolto attività lavorativa con periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente compresi tra 7 e 20 settimane.

Inoltre, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

non essere titolari di rapporti di lavoro dipendente;

non percepire indennità di disoccupazione (NASpI) né trattamenti pensionistici diretti.

Bonus 550 euro part time: come presentare la domanda

Per presentare la domanda per il bonus 550 euro entro la scadenza del 30 novembre 2022 è necessario utilizzare i servizi messi a disposizione dall’INPS.

In particolare, sarà necessario accedere al sito istituzionale tramite le credenziali:

SPID, di livello 2 o superiore;

CIE;

CNS.

La procedura di domanda è disponibile selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale” raggiungibile tramite il seguente percorso:

“Home page – Prestazioni e servizi – Servizi – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”

In alternativa all’invio diretto, è possibile inviare la domanda nelle seguenti modalità:

tramite i Patronati;

chiamando il Contact Center Multicanale al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuito) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per la misura sono stati stanziati 30 milioni di euro.