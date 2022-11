Bonus 200 euro: stanno arrivano le richieste di restituzione della somma

Arrivano delle pessime notizie sul bonus da €200. Cerchiamo di capire che cosa chiede l’INPS è perché si sta parlando fortemente di restituzione per quello che riguarda il bonus. Il fatto è che il bonus da €200 è stata una misura messa in campo dal governo Draghi proprio per cercare di compensare la durissima situazione delle famiglie italiane. Infatti il bonus da €200 era nato proprio nel mese di maggio per dare una mano sia ai lavoratori che ai pensionati che anche alle partite IVA e ai beneficiari di reddito e pensione di cittadinanza.

Attenzione alle nuove comunicazioni INPS sulla restituzione

Ma adesso il bonus da €200 erogato viene richiesto indietro dall’INPS e cerchiamo di capire il perché.

Delle polemiche in realtà c’erano state fin dall’inizio sul bonus da €200. Alcuni polemizzavano sul fatto che un bonus erogato soltanto un mese fosse veramente troppo poco e altri invece polemizzavano sul fatto che veniva escluso dal bonus proprio chi era più in difficoltà come ad esempio gli inoccupati. Infatti se è vero che chi percepisce le prestazioni di disoccupazione poteva comunque sia beneficiare del bonus di €200, erano proprio gli inoccupati veri e propri che non potevano richiederlo. Dopo il bonus da €200 è arrivato anche il bonus da €150 che dovrebbe essere erogato proprio questo mese.

INPS chiede a vari soggetti la restituzione: ecco perchè

Ma il problema rilevato dall’INPS è un problema piuttosto grosso e pertanto ci potrebbe essere la richiesta di una restituzione. Infatti l’INPS ha cominciato a verificare le domande relative ai bonus e le irregolarità non mancano. Questo perchè il bonus è stato erogato sostanzialmente sulla base di una autodichiarazione. Infatti il cittadino dichiarava di essere entro i limiti reddituali previsti dalla normativa. Quindi l’Inps erogava il bonus da €200 e anche quello da €150 sostanzialmente sulla base dell’autodichiarazione del cittadino.

I requisiti da dover rispettare

Ma se poi salta fuori che il cittadino effettivamente non rispetta i limiti reddituali richiesti per il bonus, ecco che subito può scattare la restituzione. E questo discorso logicamente vale tanto per il bonus 200 euro che per quello da €150. Dunque nelle sue ultime comunicazioni l’INPS ha sottolineato proprio il fatto che le verifiche saranno a tappeto proprio per scoprire tutti coloro i quali abbiano beneficiato di questi bonus pur non rientrando nei requisiti.

