I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e per detenzione di ordigni esplosivi improvvisati un 17enne e Alessandro Zavatskyy, 20enne di Marigliano, già noto alle forze dell’ordine. I militari della locale sezione operativa hanno fermato e perquisito i due ragazzi che si trovavano a bordo di uno scooter nel complesso popolare 219/81. Addosso al minorenne sono state trovate 79 dosi di crack, 17 di cocaina, quattro di hashish, una di marijuana e 635 euro verosimilmente provento illecito.

La perquisizione è continuata a casa del 20enne. Rinvenuti e sequestrati sette ordigni esplosivi (cosiddetti bombe carta) dal peso complessivo di 850 grammi. È intervenuto il nucleo artificieri dei carabinieri di Napoli che ha sequestrato gli ordigni e messo in sicurezza la zona. Il minorenne è stato trasferito presso il centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, mentre il 20enne è in carcere in atteso di giudizio.