Bomba nei Paesi Vesuviani: imprenditore nel mirino

Un boato, poi il fumo. E la paura a San Giorgio a Cremano per l’ennesimo assalto della criminalità organizzata. Poco dopo mezzanotte di ieri, in via Pagliare, è esploso un ordigno che ha danneggiato tre auto. Tra queste, una era utilizzata da un imprenditore edile che poco tempo fa avrebbe denunciato tentativo di estorsione. Un avvertimento, probabilmente. Ad accertarlo i poliziotti intervenuti sul posto che hanno immediatamente avviato le indagine. «Al nostro concittadino, vittima di questo episodio delittuoso, esprimo solidarietà», fa sapere il sindaco Giorgio Zinno.

Il sindaco aggiunge: «Sono fiducioso nel lavoro delle forze di polizia che stanno indagando sull’accaduto. Come più volte fatto in precedenza, chiederò una maggiore attenzione al nostro territorio, anche aumentando gli uomini in campo per il controllo e la repressione di fenomeni come questo, che preoccupano l’intera comunità sangiorgese».