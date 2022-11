Bomba davanti al noto bar della movida vesuviana

Risveglio di soprassalto e tanta paura per gli abitanti di via Roma a Portici. Nella

notte di ieri, intorno all’una, una forte deflagrazione ha rotto il silenzio e ha richiamato le forze dell’ordine sul luogo. Si trattava, infatti, dell’esplosione di una bomba collocata davanti al Bar Lux di via Roma 1. Il potente ordigno ha danneggiato la serranda dell’esercizio commerciale, la vetrinetta d’esposizione e il frigorifero. Sul luogo dell’esplosione sono giunti gli agenti del commissariato locale che hanno avviato le indagini.

Approssimandosi al periodo del Natale, non si esclude la possibilità che la bomba sia stata fatta esplodere dal racket locale. È stato pertanto ascoltato il proprietario del bar il quale ha affermato di non aver mai ricevuto minacce. Per fortuna, al momento dell’esplosione il bar era chiuso.