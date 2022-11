Controlli antiabusivismo dei Carabinieri nel comune di Agerola (NapolI): tre le persone denunciate per aver realizzato senza autorizzazione un garage di circa 55 metri quadrati. Nei guai il proprietario di un terreno in Via Santa Croce, il titolare di una ditta edile e un geometra. Secondo quanto accertato dai militari, i tre avevano costruito una struttura in cemento in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Nessuna autorizzazione richiesta, e i lavori realizzati in barba alla normativa. Alle spalle del garage anche una discarica abusiva di 1500 mq in cui erano depositati 300 metri cubi di rifiuti speciali, anche di natura pericolosa. L’area è stata sequestrata.

I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per spaccio di droga un 44enne del posto, sorpreso nei pressi della sua abitazione mentre consegnava a un cliente una dose di cocaina da mezzo grammo. Nella sua abitazione i militari hanno trovato altre 3 dosi della stessa sostanza e 30 euro in contante, ritenuto provento illecito. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.