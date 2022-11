Un mal di testa talmente forte da fargli perdere i sensi per poi non svegliarsi più. La tragedia è avvenuta a Castiglione D’orcia, in provincia di Siena, dove Rayen Boulalouaz un bambino di 7 anni di origini marocchine ha purtroppo perso la vita. Ad allertare i sanitari del 118 i genitori del bambino. L’ambulanza, giunta tempestivamente, ha trasportato d’urgenza in ospedale il piccolo Rayen, ma per lui non c’era più nulla da fare i medici hanno dovuto decretare il decesso.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri della compagnia locale hanno avviato un’indagine su quanto accaduto, cercando di ricostruire le ultime ore del bambino che, secondo le prime testimonianze, poco prima era stato a giocare a calcio con gli amichetti. Sul caso è aperta un’indagine anche dalla procura di Siena.