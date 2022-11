Una settimana, quella appena trascorsa, davvero ricca di impegni e soddisfazioni per gli over 65 di Palma Campania ed io suo centro sociale Anni d’ Argento. Lunedì scorso un successo di presenze, infatti, per la Pizza di Beneficenza, organizzata dal Centro Sociale Anni D’ Argento con la partecipazione morale del Comune di Palma Campania e la Consigliera con Delega agli anziani Angela Manzi.

1 di 9

Un evento che ha quindi saputo racchiudere in sé tutte quelle prerogative che gli iscritti al centro da anni portano avanti con passione e dedizione:

Beneficenza: con il ricavato dei biglietti quota parte sarà infatti devoluto all’Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli;

Condivisine: sia dei momenti organizzativi ma anche durante la serata stessa che ha visto circa 100 persone sedute ai tavoli, mangiare insieme una pizza e condividere momenti di festa, momenti per stare insieme;

Impegno: quello che non davvero manca mai, che vede gli over 65 di Palma Campania unire le forze per raggiungere I loro obbiettivi. Come il premio a sorteggio tra i partecipanti alla serata. Sabato pomeriggio scorso, dunque, all’interno della sede del Centro Sociale Anni D Argento presso la corte comunale, alla presenza delle istituzioni, degli iscritti al centro e esponenti dell’Associazione Gli Angeli l’ estrazione del biglietto vincente il cui premio una tovaglia ricamata dalle sapienti mani di alcune iscritte al Centro .

Territorio e la sua valorizzazione: è risaputo ormai che tutte le attività del centro sono finalizzata alla valorizzazione e riscoperta tradizionale del Territorio Palmese, non a caso hanno scelto come location della serata la pizzeria Epoca, una storica pizzeria che oggi fa da cornice ad una piazza recentemente ammodernizzata ed abbellita : Piazzetta Umberto 1°, meglio conosciuta come Piazzetta Ferrari, nel cuore pulsante della parte storica della città.

La Presidente del Centro Sociale Anni D’Argento, a nome di tutti, ha ringraziato in modo particolare per la riuscita dell’ evento lo Chef Alfonso Ferrara. Ha saputo, non solo deliziare i palati dei commensali con una pizza che può ampiamente definirsi a regola d’arte, della tradizione Napoletana, ma anche nel mettere a disposizione per una causa benefica il suo tempo, il suo lavoro, la sua pazienza e l’intrattenimento per i più piccoli attraverso uno spettacolo di magia .

Ringraziamenti ancora vanno all’ attività commerciale “ Casamania” di Nicola Nunziata per aver fornito gratuitamente piatti e bicchieri.

Ultimi, ma non ultimi, i partecipanti, i tanti cittadini, gli anziani ,le famiglie che hanno preso parte e l’ Amministrazione Comunale, il Sindaco Donnarumma e la Delegata Angela Manzi sempre in prima linea nel sostenere e incentivare tutte le iniziative e le attività.

E se la settimana scorsa è stata ricca di soddisfazioni e impegno quella che inizia oggi vede il Centro Sociale Anni D’ Argento già all’opera per il prossimo evento. Al via i preparativi per il “ mercatino di Natale “ che prenderà il via Domenica 27 Novembre in Piazza De Martino insieme all’Associazione Angeli. Per i dettagli dovremmo aspettare qualche giorno, ora è tempo di lavorare !

Nella gallery infine le foto della serata del 31 ottobre alla Pizzeria Epoca di Palma e l’ estrazione del biglietto vincente di sabato scorso.