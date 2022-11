Brutto incidente lungo l’autostrada A16, dove un’auto si schianta contro il guardrail e prende fuoco: ci sono due feriti. Il sinistro è avvenuto in provincia di Avellino ed in territorio del comune di Lacedonia nella notte appena trascorsa sull’Autostrada A16 Napoli-Canosa.

Auto si schianta sul guardrail e prende fuoco

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto una vettura, per motivi ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro il guardrail. Dopo quel violentissimo urto il veicolo ha preso fuoco, venendo avvolto dalle fiamme. Tutto è successo, secondo quanto riportato dai media locali, al chilometro 11, nel territorio di Lacedonia, nella provincia di Avellino. Dopo il sinistro sul posto sono giunte a razzo le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia.

L’arrivo del 115 e le fiamme domate

Gli uomini del 115 si sono adoperati immediatamente per estinguere le fiamme che avevano avvolto l’auto e per metterla in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. Gli equipaggi hanno soccorso le due persone che si trovavano a bordo dell’auto, entrambe rimaste ferite ma che pare non corrano pericolo di vita. Fanpage spiega che i due sono stati trasportati all’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino per le cure del caso.