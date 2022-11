Gli agenti del commissariato San Giuseppe Vesuviano, sono intervenuti presso un’attività commerciale di via Lavinaio I Tratto ad Ottaviano per la segnalazione di una società, specializzata nella localizzazione dei veicoli, che aveva individuato la posizione, grazie ad un’apparecchiatura a onde radio, di un’auto provento di furto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato un dipendente dell’esercizio commerciale ed hanno rinvenuto, avvolta in un bustone dell’immondizia, la portiera dell’auto rubata mentre, in un diverso ambiente della struttura, hanno trovato altri due sportelli dello stesso veicolo.

Dopo poco, sono giunte altre due persone, di cui una ha raccontato di aver acquistato gli sportelli, mentre l’altra di averglieli venduti. Tre napoletani di 24, 49 e 61 anni, gli ultimi due con precedenti di polizia, sono finiti denunciati per ricettazione, mentre il locale è ora sotto sequestro.