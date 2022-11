È deceduta in ospedale a Benevento, dove era ricoverata da domenica scorsa, la donna di 60 anni di Foiano Val Fortore che, alla guida della sua utilitaria, finì in una scarpata dopo un volo di una decina di metri. Con quella della sessantenne salgono a tre le morti per incidenti stradali registrate in provincia di Benevento nell’ultima settimana. Ancora una vittima della strada dopo una domenica di sangue che ha già visto la morte del 20enne di Poggiomarino in un incidente avvenuto a Striano.

Inoltre, sempre ieri, la strada statale 145 «Sorrentina» è rimasta provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Castellammare di Stabia per un incidente avvenuto al km 7,600. Per cause in corso di accertamento, due motocicli sono entrati in collisione all’interno della galleria «Privati» e, nell’impatto, due persone sono rimaste ferite. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità – provvisoriamente deviata su strade secondarie allo svincolo Villa Cimmino – e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.