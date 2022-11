È di un morto e due feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via Cupa di Nola, nella periferia di Somma Vesuviana. Tre giovani a bordo di una Fiat Panda percorrevano l’importante arteria di comunicazione purtroppo non nuova a gravi impatti stradali quando, per motivi ancora in corso di accertamento, si sono schiantati

contro il muro perimetrale di un’abitazione della zona. Uno scontro troppo forte, purtroppo, per non avere conseguenze: sul posto, allertati da alcuni residenti svegliati nottetempo dal rumore dello schianto, si sono portati velocemente i mezzi di soccorso unitamente ai carabinieri della locale stazione e ai militari della sezione radiomobile di Castello di Cisterna, competenti territorialmente anche a Somma Vesuviana.

I primi hanno caricato i feriti a bordo di ambulanze partite alla volta dell’Ospedale del Mare,

dove sono stati accompagnati due dei tre giovani coinvolti nell’impatto, e del Cardarelli, che ha accolto il terzo ragazzo protagonista suo malgrado dell’incidente. Purtroppo per uno di essi, il pomiglianese Ugo Vissicchio, non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo il ricovero nell’ospedale del quartiere napoletano di Ponticelli: erano circa le 4 di notte. Gli altri due amici, entrambi di Casalnuovo di Napoli, hanno invece riportato conseguenze

meno gravi.