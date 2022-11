Pensioni più alte nel mese di dicembre 2022, molti italiani infatti riceveranno il pagamento INPS della tredicesima e in aggiunta il Bonus INPS 154,94 euro. Vediamo qual’è la categoria dei beneficiari.

L’emergenza sanitaria mondiale da Covid-19 prima e ora la crisi internazionale tra Russia e Ucraina stanno spingendo molti italiani e soprattutto pensionati a stringere la cinghia.

L’aumento pensione di dicembre e tredicesima ha infatti lo scopo, seppur in parte, di arrivare in soccorso dei pensionati.

Già dal mese di ottobre gli importi delle pensioni godono di un aumento del 2% per effetto della rivalutazione anticipata, voluta dal governo Draghi, per fornteggiare l’aumento dei costi. Alla rivalutazione anticipata del 2% si è aggiunto il conguaglio dello 0,2% della perequazione 2021, calcolata su ogni mese di pensione da gennaio a novembre 2022. A novembre 2022 inoltre i pensionati, residenti in Italia, con un reddito 2021 non superiore a 20.000 euro hanno beneficiato del bonus 150 euro inserito nel pacchetto di misure a sostegno di famiglie e imprese del Decreto Aiuti ter.

Pensioni minime: importi più alti

Anche a dicembre la pensione minima sarà più alta di 11,52 euro (il 2,2% in più) raggiungendo così i 535,35 euro. A questo importo poi bisogna aggiungere la tredicesima che comprenderà il medesimo adeguamento del 2,2% e che, calcolata per tutto il 2022, sarà pari a ulteriori 535,5 euro.

Bonus tredicesima

Introdotto dalla legge di Bilancio del 2001, il bonus tredicesima è un importo di 154,94 euro erogato ai titolari di pensioni erogate dall’Inps, con l’esclusione dei titolari di pensioni e assegni sociali o di invalidità civili, delle pensioni dei dipendenti degli enti creditizi e dei dirigenti d’aziende. Il beneficio è erogato automaticamente ma può essere inferiore ai 154,94 per chi ha un reddito derivato da pensione complessivo compreso tra 6.815,55 euro e i 6.971,49 euro. In questo caso il beneficio sarà ridotto alla differenza tra il reddito percepito e i 6.815,55 euro che danno accesso al contributo. Inoltre, per avere accesso al Bonus tredicesima, oltre ai limiti del reddito pensionistico occorre avere un reddito personale inferiore ai 10.043,87 euro o ai 20.0873,73 euro per i pensionati coniugati.

Aumenti pensione a dicembre: a quali pensionati?

Vediamo chi ha diritto ad ottenere il Bonus INPS 154,94 euro e quali sono i requisiti reddituali richiesti per beneficiare dello stesso.

Nello specifico, accederanno al pagamento in più rispetto alla tredicesima solo gli iscritti alla gestione ex Enpals e i titolari di pensioni delle gestioni private. Il Bonus INPS di 154,94 euro non spetta ai titolari di pensione di invalidità civile, di assegni sociali e pensioni sociali, di pensioni supplementari, di indennizzi dei commercianti, di pensione e di assegni degli enti creditizi e dei dirigenti d’azienda, di pensioni internazionali non tassate in Italia.

Requisiti reddituali

Il Bonus INPS 154,94 euro spetta a coloro che hanno un reddito complessivo individuale non superiore a 6.816,55 euro, tenuto conto anche delle maggiorazioni sociali e degli aumenti al trattamento minimo. Nel caso si possegga un reddito compreso tra 6.816,55 euro e 6.971,49 euro, invece, l’importo della cifra aggiuntiva corrisponde alla differenza tra il limite massimo cioè 6.971,49 euro e il reddito personale.

Inoltre è necessario, per ricevere il pagamento, non superare alcuni redditi imponibili IRPEF. Nello specifico bisogna tenere in considerazione anche la composizione del nucleo familiare. Se si tratta di un pensionato solo, il reddito imponibile Irpef non deve essere superiore ai 10.224,83 euro. Se si tratta di pensionato coniugato, invece, il reddito imponibile Irpef deve essere massimo di 20.449,65 euro. Nel conteggio quindi vanno inclusi il TFR e gli arretrati soggetti a tassazione separata.

Modalità di pagamento

Il bonus INPS di 154,94 euro, in pagamento con le pensioni di dicembre 2022 e con la tredicesima, verrà accreditato in maniera automatica senza la necessità di presentare domanda.

fonte magazinepragma.com