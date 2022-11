Nuovo Concorso INPS 2022 – L’INPS è pronta ad assumere ed è in arrivo il bando da 8624 posti! Il bando di concorso fa parte del piano di fabbisogno INPS 2022-2024. Questo vuol dire che il concorso in arrivo sarà solo un passo di quella che si precede come una lunga serie di bandi e di assunzioni. Di certo però è una delle più consistenti; oltre 8000 posti non sono pochi, soprattutto se basta anche solo il diploma per partecipare.

Nuovo Concorso INPS 2022: ecco i primi passi

Il nuovo concorso è stato assegnato partendo dal Decreto legislativo Assegno Unico 2022. Il dl stanziava risorse per 7 milioni di famiglie.

L’INPS è stato infatti autorizzato a bandire concorsi per nuove assunzioni proprio per far fronte alle richieste sull’assegno unico in arrivo.

Ma quali sono queste assunzioni? E quanti posti sono? Andiamo a vederli nel dettaglio. Il Decreto sull’assegno unico autorizza 385 nuove assunzioni di personale Area C, profilo economico C1. Si tratta di un incarico per istruttore amministrativo. L’istruttore amministrativo è un impiegato che svolge competenze in ambito amministrativo, economico finanziario, progettuale, tecnico-contabile, raccolta elaborazione e analisi dei dati.

È una posizione considerata meno qualificata, adatta quindi per diplomati e laureati. Per un contratto indeterminato e a tempo pieno, il salario annuo è di circa 19.500 €.

Nuovo Concorso INPS 2022: tutte le assunzioni per i prossimi tre anni

Il Piano di Fabbisogno INPS 2022-2024 riporta i seguenti posti previsti:

– 5322 unità da inquadrare nella posizione economica C1, tra cui consulenti della protezione sociale;

– 1317 unità da inquadrare in posizione economica C1, a seguito di progressione verticale;

– 666 unità da inquadrare in area B;

– 585 unità da inquadrare in posizione economica B1, a seguito di progressione verticale;

– 416 medici della prima fascia funzionale;

– 75 medici della seconda fascia funzionale;

– 61 dirigenti amministrativi della seconda fascia;

– 44 professionisti tecnico-edilizi di primo livello;

– 49 professionisti legali di primo livello;

– 25 unità da inquadrare in area A;

– 11 insegnanti;

– 10 dirigenti informatici della seconda fascia;

– 7 professionisti statistico-attuariali di primo livello.

Inoltre ci saranno altre 4000 assunzioni tra 2023 e 2024.

Nuovo Concorso INPS 2022: l’iter da seguire

Premettendo che per avere certezza di tutto dovremo aspettare i bandi ufficiali (che comunque arriveranno entro breve tempo), possiamo iniziare a fare un po’ di ipotesi legate a quello che già si sa.

Dovrebbe essere rispettato l’iter concorsuale del concorso INPS. Quindi avremo:

– prova preselettiva;

– due prove scritte;

– prova orale.

Allo stesso modo, non diverse saranno le materie per la prova preselettiva. Queste saranno:

Diritto Amministrativo;

Diritto Costituzionale;

Contabilità di Stato;

Diritto Civile;

Logica;

Diritto Penale e Polizia Giudiziaria;

Inglese;

Informatica.

