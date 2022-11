Assegno Unico per le famiglie: subito gli aumenti

Mentre ci sono tante polemiche per l’eliminazione del reddito di cittadinanza, sicuramente le famiglie attendono con grande entusiasmo l’aumento dell’assegno unico universale. Infatti oggi la situazione più dura è proprio per le famiglie che hanno i figli. L’inflazione ormai è al 12% e di conseguenza sono proprio le famiglie che hanno i figli che non ce la fanno più ad andare avanti.

Aumenti forti sull’assegno unico sia subito che nel 2023

Pagare le bollette ma anche fare la spesa al supermercato diventa troppo difficile per le famiglie che hanno i figli e di conseguenza l’inflazione al 12% sta mettendo veramente al tappeto troppe famiglie italiane.

Con questa inflazione così forte per le famiglie e andare avanti è spesso una corsa ad ostacoli e quindi l’aumento dell’assegno unico è qualche cosa di veramente prezioso ma vediamo come funzionerà. Inizialmente l’assegno unico avrebbe dovuto essere aumentato dell’8%. E’ il governo di Mario Draghi ad aver stabilito questo aumento dell’8% per il 2023. Ma poi è stata Giorgia Meloni a sancire un aumento del 50% e quindi dall’anno prossimo l’assegno unico può essere molto più ricco.

Aumenti forti e le famiglie ne hanno tanto bisogno

Ma prima di vedere gli aumenti dell’anno prossimo è anche importante sottolineare come sostanzialmente aumenti ci saranno anche subito quest’anno. Infatti dall’anno prossimo l’assegno unico universale arriva ad erogare anche €300 per ogni figlio. Infatti quest’anno l’assegno unico eroga da 50 a 175 euro per ogni figlio a seconda dell’isee, ma dall’anno prossimo le cose cambieranno. Infatti l’assegno unico universale arriverà ad erogare da 75 a €300 per ogni figlio. Ma è importante sottolineare che aumenti immediati possono essere già richiesti in tre casi diversi.

Ecco i tre casi che offrono un aumento immediato dell’assegno unico

Infatti l’aumento può essere chiesto quando l’ISEE della famiglia si abbassi. Infatti se l’ISEE della famiglia si abbassa, proprio utilizzando l’ISEE corrente si può chiedere una maggiorazione dell’assegno unico universale arriva anche nel caso in cui anche il secondo genitore trovi lavoro e arriva anche nel caso in cui la mamma sia minorenne. Infatti nel caso in cui entrambi i genitori lavorano si hanno 30 euro in più invece nel caso della mamma minorenne si hanno €20 in più per ogni figlio. Sono aumenti preziosi e sono tutti già richiedibili. Quindi questi tre tipi di aumenti vanno subito richiesti quando si abbiano i requisiti.

fonte radio7.it