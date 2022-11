La misura è tra quelle di “efficacia immediata”, ovvero a partire dal primo gennaio 2023. La manovra di bilancio che il governo Meloni sta per inviare al Parlamento per l’approvazione entro fine anno, aumenta l’importo dell’assegno unico per i figli. Non per tutti, però. Vediamo le novità. In base all’ultima bozza della manovra (il testo definitivo verrà inviato lunedì al Parlamento) «a decorrere dal primo gennaio 2023» gli importi dell’assegno unico «sono incrementati del 50%». L’aumento è riconosciuto «per ciascun figlio di età inferiore a un anno» e «per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni».

Il tetto di reddito

Oltre all’età e al numero dei figli, per ottenere gli aumenti, è previsto anche un altro requisito: l’Isee non deve superare 40.000 euro.

Le risorse

Le risorse a disposizione per finanziare questi aumenti degli assegni «sono incrementate di 345,2 milioni di euro per l‘anno 2023, 457,9 milioni di euro per l‘anno 2024, 473,1 milioni di euro per l‘anno 2025, 480,3 milioni di euro per l‘anno 2026, 483,3 milioni di euro per l‘anno 2027, 486,3 milioni di euro per l‘anno 2028 e 489,2 milioni di euro annui a decorrere dall‘anno 2029».