Assegno Unico novembre 2022: l’INPS non ha ancora comunicato quali saranno le date in cui sarà erogato il sussidio dedicato alle famiglie con dei figli a carico per quanto riguarda il mese in corso. Ciò nonostante, come gli altri mesi dell’anno, l’Assegno Unico dovrebbe essere erogato, in linea indicativa, nel periodo compreso tra la seconda e la terza settimana del mese di novembre 2022.

Di solito, l’erogazione del beneficio è effettuata a partire dal 17 di ogni mese per quanto riguarda quei soggetti che hanno presentato la domanda entro il termine del mese di febbraio; mentre, per quelli che hanno presentato la propria istanza all’INPS a partire dal mese di marzo dovrebbero ricevere il sussidio verso la fine del mese.

L’ente di previdenza nazionale, però, ha già specificato quali saranno le date in cui i beneficiari dell’Assegno Unico dovrebbero ricevere gli arretrati e l’integrazione sul Reddito di Cittadinanza.

In particolare, gli arretrati sull’Assegno Unico saranno corrisposti, a chi ne ha diritto e non li ha ancora ricevuti tutti, nella prima parte del mese; mentre, poi l’INPS si concentrerà sul pagamento di quelli sul Reddito di Cittadinanza.

