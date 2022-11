La ministra della Famiglia e delle Pari opportunità Eugenia Roccella ha proposto il raddoppio da 100 euro a 200 euro per l’assegno unico universale per i nuclei familiari numerosi. Non solo, è emersa la possibilità di una maggiorazione di 100 euro anche per i nuclei famigliari con figli gemelli. Tale aumento dell’assegno (il doppio dell’attuale) dovrebbe essere corrisposto per i primi tre anni di vita dei figli.

Il ministro della Famiglia sta quindi valutando in che modo incrementare l’assegno unico per i figli per rendere meno onerose le spese di gestione dei bambini nei primi anni di età. A questo proposito entra in campo un aumento di 100 euro per le famiglie con figli gemelli, che vedono praticamente raddoppiate le spese nei primi anni di vita e per le famiglie numerose.

La maggioranza si è incontrata per discutere la legge di Bilancio e il ministero guidato da Eugenia Roccella ha proposto almeno due aumenti per l’assegno unico, ovvero il bonus per le famiglie. Questi dovrebbero prendere avvio a partire da gennaio 2023, con l’avvio della nuova manovra.

Legge di Bilancio: quali le proposte per l’assegno unico

L’assegno unico per i figli cambia. A partire dal 1° gennaio 2023 il restyling in corso per l’assegno unico presenterà aumenti per alcune categorie di famiglia. La manovra è in arrivo e il rinnovo dell’assegno unico cambia con essa. Tra le proposte di Eugenia Roccella, ministra del ministero delle Pari opportunità e della Famiglia, ci sono quelle dell’incremento dell’assegno unico universale per i nuclei familiari, in particolare per quelli con quattro o più figli o con figli gemelli. Alla base delle proposte vi è la necessità di supportare le famiglie nei primissimi anni di età dei figli, in particolare dei figli gemelli che raddoppiano le spese.

Non solo, dalle proposte è emersa la possibilità di istituire un fondo di 68 milioni di euro dedicato ai centri estivi. Lo scopo è quello di sostenere le opportunità socio-educative dei minori. Inoltre ulteriori fondi, si parla di circa 10 milioni di euro in più, potrebbero essere dedicati ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

Più soldi alle famiglie: chi riceverà un assegno unico maggiorato?

Alcune categorie di famiglie potrebbero ricevere un vero e proprio raddoppiamento dell’importo dell’assegno unico. Si parla di un’ipotesi 100 euro in più per i nuclei numerosi e per chi ha figli gemelli. In pratica si parla di un raddoppiamento da 100 euro a 200 euro dell’assegno unico universale. I nuclei numerosi o con figli gemelli potranno quindi ricevere per i primi tre anni di età un assegno maggiorato per supportare le spese più gravose.

Gli aumenti previsti per l’assegno unico sono:

100 euro in più per i nuclei numerosi (4 o più figli)

100 euro in più per figli gemelli

Se dovesse essere approvata, la maggiorazione è prevista per i primi tre anni di vita dei figli. Questa fase è considera quella più dispendiosa e per i nuclei famigliari numerosi o con due figli gemelli si tratta di una spesa ancora maggiore. Il sostegno, che vedrebbe l’assegno raddoppiato, dovrebbe vedere la luce a partire dal 1° gennaio 2023.

fonte money.it