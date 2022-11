Quando avverrà il pagamento dell’Assegno Unico per novembre 2022? E quando sarà effettuato il pagamento degli arretrati? Sono queste le domande più diffuse tra i genitori italiani in questo momento. L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha annunciato la prima data di erogazione del Bonus: l’8 Novembre. Domani quindi sarà il giorno in cui molti nuclei familiari riceveranno gli arretrati di ottobre che non sono ancora erogati. Tra i più fortunati, che riceveranno per primi le somme sui propri conti correnti, ci sono tutti coloro non percepiscono il Reddito di Cittadinanza e chi ha presentato la domanda prima di marzo. Successivamente, intorno alla fine del mese, sarà riconosciuta la cifra spettante ai genitori che hanno fatto domanda dopo il 1° marzo. La cifra arriverà a tutti coloro che hanno presentato domanda entro il mese ottobre (non sono previsti però arretrati per chi ha inviato la domanda dopo giugno).

La prima data del calendario di novembre, quindi l’Inps la dedica a chi a Ottobre non ha ricevuto il versamento pur non percependo il Reddito di Cittadinanza. Le altre successive date da segnare sul calendario sono: il 13 novembre, giorno in cui verranno erogati gli arretrati ad un altro ampio numero di cittadini; il 15 novembre, dove l’assegno arriverà anche ai percettori del Reddito di Cittadinanza; tra il 13 e il 30 per chi spetta la mensilità di novembre.