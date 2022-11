Cinque tifosi della Turris arrestati al termine dell’incontro del campionato di calcio di serie C disputato domenica pomeriggio allo stadio Liguori di Torre del Greco (Napoli) contro il Latina e conclusosi in parità (2-2). Nell’ambito dei servizi predisposti dagli agenti del locale commissariato, le forze dell’ordine al termine della partita, nel transitare nei pressi del casello autostradale di Torre del Greco, hanno notato tre uomini con volti travisati che erano in attesa del pullman dei tifosi ospiti con in mano oggetti contundenti. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati, trovandoli in possesso di quattro mazze (una ferrata, le altre di legno) della lunghezza di circa 33 centimetri.

Sull’autostrada invece gli operatori del quarto reparto Mobile, mentre stavano scortando il mezzo dei tifosi laziali, giunti all’altezza dell’uscita ”Ponticelli-Barra”, hanno notato un gruppo di tifosi della Turris che hanno cominciato a lanciare oggetti contro il pullman dei tifosi ospiti. Con il supporto degli agenti del commissariato di via Sedivola, due di essi sono bloccati e trovati in possesso di tre pietre.

Due 25enni con precedenti di polizia, ed un uomo di 21 anni, arrestati per possesso di mazze in occasione di manifestazioni sportive; un 42enne con precedenti di polizia, ed un 24enne sono finiti arrestati per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.