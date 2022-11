Quando un pensionato muore il suo assegno non decade. La Legge prevede che può essere trasferito ai suoi familiari più stretti. Si tratta di una protezione che l’ordinamento giuridico riconosce ai familiari più stretti del defunto per tutelarne l’aspetto economico. Questo non avviene in automatico. Ci sono dei requisiti previsti affinché il familiare del defunto possa percepire lo stesso l’assegno pensione. Di seguito illustreremo quali sono le prerogative ed anche le percentuali spettanti della pensione indiretta e di reversibilità

Requisiti pensione reversibilità e indiretta

Il tipo di prestazione che spetta ai superstiti dipende dalla posizione del defunto: se questi era pensionato ai superstiti spetta la pensione di reversibilità.

Se il defunto era un lavoratore e poteva vantare almeno 780 settimane di contributi oppure 260 settimane di contributi di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data del decesso, ai superstiti spetta la pensione indiretta.

Se nessuna di queste prestazioni può essere concessa, al coniuge, o in mancanza ai figli, spetta l’indennità di morte, una elargizione una tantum basata sull’entità dei contributi versati dall’assicurato. Il quadro sottostante offre un primo riepilogo delle prestazioni che possono essere ottenute dai superstiti.

Beneficiari pensione indiretta

Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:

il marito/moglie

il coniuge separato ;

; il coniuge divorziato a patto sia titolare di assegno divorzile e non si sia risposato. Nel caso in cui il defunto abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

I figli minorenni e inabili al lavoro a carico del genitore al momento del decesso indipendentemente dall’età

e al lavoro a carico del genitore al momento del decesso indipendentemente dall’età I figli maggiorenni studenti a carico del genitore al momento del decesso non oltre i 26 anni.

Importo pensione indiretta

La pensione indiretta si determina applicando le percentuali di seguito riportate alla misura della pensione diretta che sarebbe spettata all’iscritto in caso di inabilità:

60% al coniuge

70% al figlio unico se manca il coniuge

20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge

40% a ciascuno dei figli se manca il coniuge

15% a ciascun genitore;

15% a ciascuno dei fratelli o sorelle

La somma delle quote non può comunque superare il cento per cento della pensione diretta di riferimento. La pensione è erogata in 13 mensilità. La tredicesima mensilità deve essere corrisposta nel mese di dicembre. Nei casi in cui l’importo della pensione mensile sia inferiore a 100 euro, l’Ente provvede a erogare la prestazione con cadenza semestrale.

fonte ilovetrading.it