Tenta di rapinare una donna incinta e al quarto mese di gravidanza. È accaduto a Qualiano, in pieno giorno, in piazza Rosselli. Passeggiava da sola quando un uomo alle sue spalle, con casco e guanti l’ha aggredita cogliendola di sorpresa: le sfila il borsello dalla mano e fugge via. La donna non si arrende, lo insegue e intanto grida aiuto. Il rapinatore la colpisce più volte. Alcuni passanti sentono urlare e bloccano l’uomo poco prima dell’intervento dei carabinieri della stazione di Qualiano.

In manette Antonio Pellegrino, 62enne di Arzano già noto alle forze dell’ordine. Addosso una pistola a salve marca bruni senza tappo rosso e 8 cartucce. La donna, una 29enne del posto, se la caverà con 5 giorni di prognosi. Pellegrino è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.