Carmela Rescigno, consigliere regionale della Lega, è stata eletta presidente della Commissione regionale speciale Anticamorra e Beni confiscati, con diciannove voti di preferenza. La Commissione si è riunita oggi, nella sala Caduti di Nassiriya, sotto la presidenza del presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero. «Sono onorata dell’importante ruolo al quale sono stata eletta e che mi dà una grande forza» ha detto Rescigno, destinataria la scorsa settimana di una busta contenente un proiettile recapitata presso la sua abitazione. «La Commissione speciale Anticamorra e beni confiscati ha competenze e funzioni molto importanti che condurrò, insieme con i colleghi consiglieri, con il massimo impegno e ispirandomi ai valori della legalità e del contrasto di ogni forma di illegalità che hanno sempre contraddistinto la mia azione politica».

«Da oggi guiderò la commissione Anticamorra e Beni confiscati della regione Campania. È per me motivo di onore e grande responsabilità. Ringrazio Matteo Salvini che quotidianamente mi consente di fare politica al servizio delle comunità. Desidero ringraziare il coordinatore regionale della Lega in Campania, Valentino Grant, e il capogruppo in Consiglio regionale, Severino Nappi. Ma il mio ringraziamento va a tutto il partito per la condivisione sulla mia persona, a partire dal sottosegretario Pina Castiello e i parlamentari Gianluca Cantalamessa, Gianpiero Zinzi e Attilio Pierro.

A questi ultimi che, insieme al collega Carmine Mocerino, mi hanno preceduto nell’incarico confermo che lavorerò nel solco da loro tracciato. Infine e soprattutto ringrazio tutti i colleghi consiglieri regionali per il loro voto espresso oggi in commissione. Il mio pensiero va ai tanti amministratori che ogni giorno si battono contro illegalità e ingiustizia per l’affermazione dello Stato. E ancor di più ai cittadini vittima di questo cancro. Da oggi avranno l’istituzione che ho il privilegio di rappresentare ancora di più al loro fianco».