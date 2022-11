La misericordia di Poggiomarino è attivata dalla Regione Campania per l’alluvione ad Ischia. I volontari sono partiti già sabato con mezzi ed attrezzi e resteranno fin quando sarà necessario per dare una mano nei soccorsi. Il gruppo di volontari, con a capo del governatore Caso Vittorio e il vice Di Sarno Gianfranco, saranno di aiuto alla popolazione colpita da questa tremenda ondata di mal tempo sia nell’ambito sanitario che di protezione civile. Con Poggiomarino anche altre realtà del territorio vesuviano, come Torre del Greco, stanno dando il proprio contributo.

Intanto ieri convocato il Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza. Si parla di uno stanziamento iniziale di circa 2 milioni di euro per far fronte alle prime necessità secondo un calcolo della Protezione civile. La decisione poi di affidare tutte le comunicazioni ufficiali al prefetto Claudio Palomba ed evitare fughe in avanti con notizie non veritiere o comunque non confermate.