A causa di un mezzo che ha preso fuoco all’altezza del chilometro 49, è rimasto temporaneamente chiuso – sulla autostrada A16 Napoli-Canosa – il tratto compreso tra Avellino Ovest e Avellino Est in direzione Canosa. Sono in corso le operazioni di spegnimento del mezzo da parte dai vigili del fuoco oltre ai quali sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6esimo Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registra 1 chilometro di coda in direzione Canosa. Agli utenti in viaggio verso Canosa, si consiglia anticipare l’uscita di Baiano, percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in A16 ad Avellino Est.

Riaperto – poco dopo le 15 – sulla autostrada A16, il tratto compreso tra Avellino Ovest e Avellino Est, in direzione Canosa, precedentemente chiuso a causa di un mezzo che aveva preso fuoco all’altezza del km 46. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico transita su una corsia e si registra 1 km di coda in direzione Canosa.