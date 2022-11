Gli agenti del commissariato di Nola e personale della Polizia Locale, con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della «movida» del Comune di Nola. Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 50 persone, di cui 15 con precedenti di polizia, controllato 3 esercizi commerciali e contestato 11 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente e guida senza casco protettivo.

Infine, in via Potenga, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto 10 barattoli e 6 bustine contenenti complessivamente circa 3 chili di marijuana ed altri 3 barattoli e 16 involucri contenenti circa 1 chilo e mezzo di hashish; inoltre, hanno trovato una macchina per il sottovuoto, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento e 5.100 euro. Un 33enne di Nola con precedenti di polizia, è finito arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.