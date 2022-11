Blitz dei Carabinieri del Nas in un laboratorio di alimenti freschi a Monteforte Irpino. Riscontrate carenze igienico sanitarie e organizzative. Per il titolare è scattata la diffida. Dovrà sanare le irregolarità entro un termine stabilito. L’attività dei militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità rientra nell’ambito della campagna disposta in campo nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, con l’obiettivo di controllare la produzione degli alimenti a rischio di contaminazione da listeria. I Carabinieri del Nas hanno eseguito numerose ispezioni presso esercizi dediti alla produzione e vendita di alimenti a base di carne cruda, formaggi freschi e alimenti di gastronomia, ad Avellino e provincia.

Proprio ieri altri problemi erano sorti nella filiera delle carni, ma anche in quella latto-casearia ma tra Napoli e Salerno e nelle città della zona. Sempre Nas in azione che hanno sequestrato diversi quintali di alimenti con sospetta contaminazione da listeria.