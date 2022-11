Truffa INPS, attenzione ai messaggi di posta elettronica che promettono il bonus: qual è il testo che viene inviato. I truffatori sono persone molto informate sulle novità sfornate dalla politica soprattutto in questo periodo di bonus economici. Con gli italiani alle prese con il caro-vita, è facile far leva su questi argomenti. Una delle ultime truffe che circolano sul web riguarda il bonus 200 euro che fa gola a molti, anche se ritenuto insufficiente.

Molti i soldi li hanno già ricevuti a luglio come i pensionati e i dipendenti pubblici. Altri avranno una busta paga più pesante a novembre perché ci sarà questa aggiunta mentre per liberi professionisti c’è ancora tempo fino al 30 novembre per fare domanda ai rispettivi enti previdenziali.

Per il fatto che ancora non è stato erogato a tutti i cybercriminali stanno approfittando e hanno messo su questa truffa. A tanti è arrivata in questi giorni presso il proprio indirizzo elettronica una e-mail che promette di ottenere facilmente i 200 euro.

Nel messaggio si invita a scaricare un’app. Ricordiamo che l’Inps non lavora in questo modo, non ci sono mai link da aprire o app da scaricare. Questo vale per gli inviti via sms, email o addirittura messaggi WhatsApp che hanno come finti mittenti l’Inps, la propria banca o la posta.

Si tratta di un tentativo di phishing, ossia ottenere dati sensibili come il pin della propria carta e svuotare il conto in poco tempo.

Truffa INPS via email: cosa c’è scritto

La truffa è organizzata bene nei minimi dettagli. Per cercare di essere quanto più credibili possibili c’è anche il dominio “pec” che dà più senso di ufficialità.

Ecco il testo dell’email:

“Siete stati selezionati per il nostro bonus Inps, per usufruire dei 200 € vi invitiamo a scaricare l’app”.

Se si clicca sul link si viene indirizzati a un sito esterno. Successivamente, se si commette l’errore che si va avanti, vengono chiede le coordinate bancarie per poter ricevere il bonus.

