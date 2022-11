La vita vince sempre sulla morte e Alessia Caroli, giovane mamma lo sa bene. La ragazza ha infatti dato alla luce il suo bambino all’ospedale di Taranto, Alessandro Leo, che ha aveva scoperto di aspettare subito dopo la morte del marito Alessandro. Per gli amici Alessia e Alessandro erano la rappresentazione dell’amore: una coppia solida, unita e che era cresciuta insieme. Molto innamorati e desiderosi di creare una famiglia, il 6 agosto si sarebbero dovuti sposare ma purtroppo il destino ha rimescolato le carte.

A marzo Alessandro è rimasto vittima di un incidente grave che l’ha strappato per sempre dalla sua Alessia. Da quel giorno in poi tutto è cambiato per la giovane donna che si è ritrovata senza la sua anima gemella. «Dove sei?», «Manchi come l’aria», queste sono solo alcune delle frasi strazianti che Alessia postava sul proprio profilo Facebook ricordando il fidanzato.