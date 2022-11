Orrore a Foggia in un giardino pubblico. Un ragazzo di 21 anni foggiano, Nicola Di Rienzo, è stato ucciso nel pomeriggio di oggi, domenica 27 novembre, in un agguato compiuto con colpi di arma da fuoco: secondo le prime informazioni si tratterebbe di un delitto dal movente passionale. Un giovane di 17 anni si trova in Questura: la sua posizione è al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile. Il giardino pubblico si trova in via Saragat, nel centro della città dauna: sul posto sono accorsi poliziotti e carabinieri. Di Rienzo è stato ferito a morte con almeno quattro colpi di pistola calibro 22.

I fatti presso il parco di via La Piccirella, a pochi metri dalla parrocchia Beata Vergine Maria. Quello di ieri è il sesto omicidio avvenuto nel capoluogo dauno dall’inizio dell’anno, il quattordicesimo nella provincia di Foggia.